россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш

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Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги
В Одессе, во время воздушной тревоги 21 апреля прогремел взрыв.
В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства
Мужчина погиб от осколочных ранений, вероятно от взрыва гранаты, возле гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева, милиция начала уголовное производство по факту инцидента.
Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций
российские пропагандисты придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к оккупантам.
В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго
Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых
21 апреля российские войска обстреляли город Украинск Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч", в результате чего погибла 82-летняя женщина и были ранены четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет, а также были повреждены шесть жилых домов.
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии
российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.
В Польше проходит второй тур местных выборов
В воскресенье, 21 апреля, в Польше проходит второй тур местных выборов, во время которого будут избирать глав гмин, бургомистров и мэров в населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.
Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.
На восточном фронте ситуация полностью контролируемая, врага в Часовом Яру нет - спикер ОСУВ "Хортица"
Ситуация на восточном фронте обостряется, но контролируется силами обороны, врага в Часовом Яру нет, несмотря на давление на бахмутском направлении.