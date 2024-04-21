россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш

россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру, насколько это возможно. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Эти массовые атаки, которые мы все видели, собственно и есть то самое использование времени. Конечно, он будет интенсифицировать удары по нашей территории. Будет пытаться выбить критическую, энергетическую инфраструктуру, насколько это возможно. Однако мы должны понимать, что и запаса ракет у врага достаточно много. А некоторые ракеты врагу приходится буквально с конвейера выпускать и уже применять по нашей территории, - сказал Евлаш.

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Как ранее сообщал Евлаш, наиболее незащищенными от атак врага являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области. Эти регионы можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО.