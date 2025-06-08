россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть раненые
Киев • УНН
российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В Никополе двое гражданских ранены, один из них в тяжелом состоянии, повреждены дома и авто.
Вследствие российских обстрелов, которые в течение дня продолжались в Днепропетровской области, ранения получили двое мужчин. Под атаками оказались Никопольский и Синельниковский районы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя областной военной администрации Сергея Лысака.
Детали
В Никопольском районе оккупационные войска РФ применили FPV-дроны, тяжелую артиллерию, а также боеприпасы, сброшенные с беспилотников.
Но больше всего пострадал Никополь – именно там были ранены двое гражданских лиц, один из них в тяжелом состоянии. Людям оказывается необходимая медицинская помощь.
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