россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть раненые

Вследствие российских обстрелов, которые в течение дня продолжались в Днепропетровской области, ранения получили двое мужчин. Под атаками оказались Никопольский и Синельниковский районы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя областной военной администрации Сергея Лысака.

Детали

В Никопольском районе оккупационные войска РФ применили FPV-дроны, тяжелую артиллерию, а также боеприпасы, сброшенные с беспилотников.

Но больше всего пострадал Никополь – именно там были ранены двое гражданских лиц, один из них в тяжелом состоянии. Людям оказывается необходимая медицинская помощь.

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