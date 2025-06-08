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США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский
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россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть раненые

Киев • УНН

 • 76 просмотра

российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В Никополе двое гражданских ранены, один из них в тяжелом состоянии, повреждены дома и авто.

россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть раненые

Вследствие российских обстрелов, которые в течение дня продолжались в Днепропетровской области, ранения получили двое мужчин. Под атаками оказались Никопольский и Синельниковский районы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на руководителя областной военной администрации Сергея Лысака.

Детали

В Никопольском районе оккупационные войска РФ применили FPV-дроны, тяжелую артиллерию, а также боеприпасы, сброшенные с беспилотников.

Но больше всего пострадал Никополь – именно там были ранены двое гражданских лиц, один из них в тяжелом состоянии. Людям оказывается необходимая медицинская помощь.

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В результате вражеских ударов в городе повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и шесть автомобилей. Еще одно здание полностью уничтожено пожаром.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Днепропетровская область
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