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США передали 20 тис. "протишахедних" ракет, призначених Україні, на Близький Схід - Зеленський
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росія атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією: є поранені

Київ • УНН

 • 482 перегляди

російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. У Нікополі двоє цивільних поранені, один з них у важкому стані, пошкоджено будинки та авто.

росія атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією: є поранені

Унаслідок російських обстрілів, що протягом дня тривали в Дніпропетровській області, поранення отримали двоє чоловіків. Під атаками опинилися Нікопольський і Синельниківський райони. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Деталі

У Нікопольському районі окупаційні війська РФ застосували FPV-дрони, важку артилерію, а також боєприпаси, скинуті з безпілотників.

Та найбільше постраждав Нікополь – саме там були поранені двоє цивільних громадян, один із них у тяжкому стані. Людям надається необхідна медична допомога.

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Лілія Набока

Лілія Набока

Війна
Дніпропетровська область
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