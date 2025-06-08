росія атакувала Дніпропетровщину дронами й артилерією: є поранені
Київ • УНН
російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. У Нікополі двоє цивільних поранені, один з них у важкому стані, пошкоджено будинки та авто.
Унаслідок російських обстрілів, що протягом дня тривали в Дніпропетровській області, поранення отримали двоє чоловіків. Під атаками опинилися Нікопольський і Синельниківський райони. Про це повідомляє УНН з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Деталі
У Нікопольському районі окупаційні війська РФ застосували FPV-дрони, важку артилерію, а також боєприпаси, скинуті з безпілотників.
Та найбільше постраждав Нікополь – саме там були поранені двоє цивільних громадян, один із них у тяжкому стані. Людям надається необхідна медична допомога.
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