Российский генерал получил подозрение за ракетный удар по отелю в Краматорске, где погиб журналист Reuters
Киев • УНН
СБУ собрала доказательства против генерал-полковника РФ Алексея Кима, который приказал нанести удар «Искандером» по гостинице в Краматорске. В результате атаки погиб журналист Reuters, еще 10 человек получили ранения.
Правоохранители сообщили о подозрении генерал-полковнику вс рф, который приказал осуществить ракетный удар "Искандером" по гостинице в Краматорске, в результате которого погиб журналист Reuters, сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского генерала, который организовал ракетный удар по съемочной группе международного информационного агентства Reuters 24 августа 2024 года. Тогда в результате попадания баллистической ракетой рф по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб сотрудник Reuters, а еще 5 его коллег получили ранения. По данным следователей СБУ, ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил рф. Именно Ким подписал директиву и отдал боевой приказ на огневое поражение отеля, где находились только гражданские", - сообщили в СБУ.
По данным СБУ, для осуществления атаки российский генерал-полковник привлек одно из подчиненных ему подразделений ракетных войск.
"Согласно боевому приказу Кима его подчиненные ударили по гостинице баллистической ракетой "Искандер-М". Огневым поражением было полностью разрушено здание гражданского объекта, а кроме журналистов Reuters, повреждения различной степени тяжести получили еще 5 других гражданских лиц", - сообщили в СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили российскому генерал-полковнику Киму о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);
▪️ ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности. Каждый военный преступник рф будет найден и наказан.
Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Мишенью стал отель, ранены украинские и иностранные журналисты: данные об ударе по Краматорску25 авг. 2024, 05:20 • 38935 просмотров