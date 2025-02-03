Российский дрон утром атаковал женщину под Херсоном
Киев • УНН
В Антоновке дрон атаковал 50-летнюю женщину, она получила тяжелые ранения и госпитализирована. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 33 населенных пункта Херсонщины, погиб 1 человек, 13 раненых.
В Антоновке, пригороде Херсона, утром российский беспилотник атаковал 50-летнюю местную жительницу, она в больнице, сообщили в Херсонской ОВА. Как указал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атак за минувшие сутки в регионе погиб 1 человек, 13 ранены, среди них 2 детей, пишет УНН.
Около шести часов утра под удар российского беспилотника попала жительница Антоновки, пригорода Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона 50-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию, а также осколочные ранения лица, шеи и грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи
Как отметил Прокудин, за минувшие сутки российские войска обстреляли 33 населенных пункта Херсонской области.
российские военные, по его данным, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты извечили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 - получили ранения, из них - 2 ребенка", - написал Прокудин в Telegram.
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