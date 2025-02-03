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США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
02:57 • 52688 просмотра

США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну
2 февраля, 10:05 • 119985 просмотра

Сурок Тимка ІІІ дал «прогноз» погоды на весну

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита
1 февраля, 18:56 • 128541 просмотра

Зеленский заявил, что Украина работает над усилением воздушного щита

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 160072 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 203150 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
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Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 153074 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский дрон утром атаковал женщину под Херсоном

Российский дрон утром атаковал женщину под Херсоном

Киев  •  УНН

 • 7668 просмотра

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В Антоновке дрон атаковал 50-летнюю женщину, она получила тяжелые ранения и госпитализирована. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 33 населенных пункта Херсонщины, погиб 1 человек, 13 раненых.

В Антоновке, пригороде Херсона, утром российский беспилотник атаковал 50-летнюю местную жительницу, она в больнице, сообщили в Херсонской ОВА. Как указал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атак за минувшие сутки в регионе погиб 1 человек, 13 ранены, среди них 2 детей, пишет УНН.

Около шести часов утра под удар российского беспилотника попала жительница Антоновки, пригорода Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона 50-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию, а также осколочные ранения лица, шеи и грудной клетки. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи

- сообщили в ОВА в Telegram в понедельник.

Как отметил Прокудин, за минувшие сутки российские войска обстреляли 33 населенных пункта Херсонской области.

российские военные, по его данным, били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты извечили газопроводы, хозяйственные постройки, гаражи, складское помещение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 - получили ранения, из них - 2 ребенка", - написал Прокудин в Telegram.

российские оккупанты в очередной раз атаковали автобус с пассажирами в Херсоне: что известно02.02.25, 17:00 • 36932 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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