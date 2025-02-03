Російський дрон вранці атакував жінку під Херсоном

В Антонівці, передмісті Херсона, вранці російський безпілотник атакував 50-річну місцеву жительку, вона у лікарні, повідомили у Херсонській ОВА. Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок атак за минулу добу у регіоні загинула 1 людина, 13 поранені, серед них 2 дітей, пише УНН.

Близько шостої години ранку під удар російського безпілотника потрапила жителька Антонівки, передмістя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 50-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення обличчя, шиї та грудної клітки. Потерпілу доправили до лікарні для надання меддопомоги - повідомили в ОВА у Telegram у понеділок.

Як зазначив Прокудін, за минулу добу російські війська обстріляли 33 населені пункти Херсонської області.

російські військові, за його даними, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав Прокудін у Telegram.

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