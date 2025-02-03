Російський дрон вранці атакував жінку під Херсоном
Київ • УНН
В Антонівці дрон атакував 50-річну жінку, вона отримала важкі поранення і госпіталізована. За минулу добу окупанти обстріляли 33 населені пункти Херсонщини, загинула 1 людина, 13 поранених.
В Антонівці, передмісті Херсона, вранці російський безпілотник атакував 50-річну місцеву жительку, вона у лікарні, повідомили у Херсонській ОВА. Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок атак за минулу добу у регіоні загинула 1 людина, 13 поранені, серед них 2 дітей, пише УНН.
Близько шостої години ранку під удар російського безпілотника потрапила жителька Антонівки, передмістя Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 50-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення обличчя, шиї та грудної клітки. Потерпілу доправили до лікарні для надання меддопомоги
Як зазначив Прокудін, за минулу добу російські війська обстріляли 33 населені пункти Херсонської області.
російські військові, за його даними, били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав Прокудін у Telegram.
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