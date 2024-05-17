Российский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль руководителя одной из громад Херсонщины: мужчина получил ряд ранений

На Херсонщине оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Станислав. Под удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой СВА. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российская армия продолжает терроризировать Херсонщину с беспилотников. Вечером оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Станислав. Под удар попала машина, в которой ехал начальник Новотроицкой СВА Сергей Перетятько. Он получил ранения грудной клетки, руки и ноги. "Скорая" доставляет травмированного в больницу - сообщил Прокудин.

По словам Прокудина, поскольку громада, которую возглавляет Перетятько, находится во временной российской оккупации, он помогал своим коллегам из Станислава.

"Это один из крайне опасных населенных пунктов нашего региона, который российская армия атакует постоянно. И в таких условиях наши специалисты продолжают выполнять свои обязанности. Желаю Сергею Григорьевичу скорейшего выздоровления!" - резюмировал председатель ОГА.

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