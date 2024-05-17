Російський безпілотник скинув вибухівку на автомобіль керівника однієї з громад Херсонщини: чоловік отримав низку поранень
Київ • УНН
У Херсонській області російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на автомобіль, в якому перебував начальник Новотроїцької СВА, внаслідок чого він отримав поранення.
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
російська армія продовжує тероризувати Херсонщину з безпілотників. Ввечері окупанти скинули вибухівку з дрона на Станіслав. Під удар потрапила автівка, в якій їхав начальник Новотроїцької СВА Сергій Перетятько. Він отримав поранення грудної клітини, руки й ноги. "Швидка" доставляє травмованого до лікарні
За словами Прокудіна, оскільки громада, яку очолює Перетятько, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава.
"Це один із вкрай небезпечних населених пунктів нашого регіону, який російська армія атакує постійно. І у таких умовах наші спеціалісти продовжують виконувати свої обовʼязки. Бажаю Сергію Григоровичу скорішого одужання!"- резюмував голова ОВА.
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