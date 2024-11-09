российские обстрелы Харьковщины: в Купянске в результате авиаудара погибли два человека
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Харьковщины погибли двое прохожих в Купянске. Оккупанты нанесли артиллерийские и авиационные удары, повредив жилые дома и инфраструктуру.
В результате российского обстрела Харьковщины, два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 9 ноября около 10:20 войска рф осуществили артиллерийский обстрел с. Прудянка. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Хозяин - 60-летний мужчина - получил острую реакцию на стресс. Также повреждены частные домовладения, авто.
Ориентировочно в 11:00 вс рф нанесли авиационный удар по г. Купянск.
Повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и тому подобное. Ранения получил 61-летний мужчина.
В результате обстрела на двух прохожих - мужчину и женщину - упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются
Предварительно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.
Напомним
В результате ночной атаки БПЛА на Одессу погиб один человек, 13 ранены, среди них двое детей. Повреждены жилые комплексы, частные дома и уничтожено не менее 10 автомобилей.
На Купянщине ситуация сложная, враг прет всем чем может - комбат Федоренко9 ноября 2024, 08:45 • 13382 просмотра