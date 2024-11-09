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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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8 ноября 2024, 06:30 • 120328 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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российские обстрелы Харьковщины: в Купянске в результате авиаудара погибли два человека

российские обстрелы Харьковщины: в Купянске в результате авиаудара погибли два человека

Киев  •  УНН

12:44 • 937 просмотра

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В результате российских обстрелов Харьковщины погибли двое прохожих в Купянске. Оккупанты нанесли артиллерийские и авиационные удары, повредив жилые дома и инфраструктуру.

В результате российского обстрела Харьковщины, два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 9 ноября около 10:20 войска рф осуществили артиллерийский обстрел с. Прудянка. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Хозяин - 60-летний мужчина  - получил острую реакцию на стресс. Также повреждены частные домовладения, авто.

Ориентировочно в 11:00 вс рф нанесли авиационный удар по г. Купянск.

Повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и тому подобное. Ранения получил 61-летний мужчина.

В результате обстрела на двух прохожих - мужчину и женщину - упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются

- сообщили в прокуратуре.

Предварительно, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.

Напомним

В результате ночной атаки БПЛА на Одессу погиб один человек, 13 ранены, среди них двое детей. Повреждены жилые комплексы, частные дома и уничтожено не менее 10 автомобилей.

На Купянщине ситуация сложная, враг прет всем чем может - комбат Федоренко9 ноября 2024, 08:45 • 13382 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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