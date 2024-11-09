На Купянщине ситуация сложная, враг прет всем чем может - комбат Федоренко
Киев • УНН
Командир батальона Юрий Федоренко сообщил о сложной ситуации на Купянщине из-за массированного давления врага. российские войска, не достигнув целей до 1 ноября, продолжают наращивать силы в регионе.
На Купянщине ситуация сложная, россияне давят всеми возможными средствами. Оккупанты до 1 ноября не смогли реализовать задачу по оккупации левобережной Купянщины, поэтому сейчас рф бросает все новые и новые силы для того, чтобы реализовать эту задачу. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
Купянщина. Там ситуация гораздо сложнее, несоизмеримые силы и средства. Противник прет всем чем может. Они до 1 ноября не смогли реализовать задачу, которая связана с полной мерой оккупации левобережной Купянщины, соответственно сейчас руководство российских оккупационных войск, несмотря на потенциально возможные потери, бросает все новые и новые силы вперед для того, чтобы реализовать эту задачу
Он сообщил, что за минувшие сутки противник успеха на отрезке не имел, Силам обороны удалось отбить многочисленное количество атак и удержать все позиции.
Дополнение
Начальник Купянской МВА Андрей Беседин 29 октября сообщал, что российские оккупанты находятся на расстоянии 2,5-3 км от Купянска на Харьковщине.
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