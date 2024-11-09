На Купянщине ситуация сложная, враг прет всем чем может - комбат Федоренко

На Купянщине ситуация сложная, россияне давят всеми возможными средствами. Оккупанты до 1 ноября не смогли реализовать задачу по оккупации левобережной Купянщины, поэтому сейчас рф бросает все новые и новые силы для того, чтобы реализовать эту задачу. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Купянщина. Там ситуация гораздо сложнее, несоизмеримые силы и средства. Противник прет всем чем может. Они до 1 ноября не смогли реализовать задачу, которая связана с полной мерой оккупации левобережной Купянщины, соответственно сейчас руководство российских оккупационных войск, несмотря на потенциально возможные потери, бросает все новые и новые силы вперед для того, чтобы реализовать эту задачу