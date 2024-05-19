российские беспилотники направляются к Черноморску в Одесской области

Черниговщина: спасатели ликвидировали 6 пожаров, из которых 5 произошли в жилом секторе

В Черниговской области подразделы ГСЧС потушили 6 пожаров, в том числе 5 в жилом секторе и 1 в естественных экосистемах, а также изъяли 19 взрывоопасных предметов и оказали помощь населению.