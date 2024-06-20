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Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
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Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
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Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
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Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк
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В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп
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Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом
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До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт
Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
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В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
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