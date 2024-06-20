В результате атаки армии РФ в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил руководитель ОВА Сергей Борзов, передает УНН.

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предварительно, без пострадавших. На месте проводят все необходимые мероприятия для ликвидации последствий, добавил Борзов.

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