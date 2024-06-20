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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5478 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Російська атака завдала удару по критичній інфраструктурі у Вінницькій області

Київ • УНН

 • 123729 перегляди

За словами голови обласної Військової адміністрації Сергія Борзова, у Вінницькій області в результаті атаки російської армії постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

Російська атака завдала удару по критичній інфраструктурі у Вінницькій області

Внаслідок атаки армії РФ на Вінниччині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Сергій Борзов, передає УНН.

Детаоі

 Попередньо, без постраждалих. На місці проводять усі необхідні заходи для ліквідації наслідків, додав Борзов.

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Лілія Подоляк

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