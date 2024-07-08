В Киеве из разрушенного россией корпуса "Охматдета" 5 детей вывезли на перегоспитализацию. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Из разрушенного корпуса "Охматдета" 5 детей вывезли на перегоспитализацию - сообщил Попко.

Министр МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что на территорию "Охматдета" сейчас заезжает тяжелая техника, которая будет поднимать железобетонные конструкции для того, чтобы освободить людей из подвала.

Максимально хотим спасти медицинский персонал, который находится возможно там под завалами, и если еще там не дай Бог есть дети, то также должны это сделать. Сейчас заезжает уже тяжелая техника, которая будет после того, как кирпичи разобрали и более мелкие конструкции, поднимать железобетонные конструкции для того, чтобы освободить подвал, потому что мы говорим о том, что в подвале во время тревоги находился медицинский персонал и дети, должны их освободить - рассказал Клименко.

Дополнение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что из-за удара, который нанесли россияне по больнице "Охматдет" в столице, больше всего пострадал токсикологический корпус, где детям делали диализ.

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