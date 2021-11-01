Российский транзит Украиной упал еще на треть: Макогон говорит, Газпром на пути недопоставки газа ЕС

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"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн в сутки", - написал Макогон в Facebook.

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На днях в ОГТСУ заявляли, что украинская ГТС полностью отвечает требованиям безопасной и надежной эксплуатации магистральных газопроводов и уже сегодня готова увеличить объемы транспортировки газа европейским потребителям.

В то же время на сентябрь 2021 года российский “Газпром” бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Макогон уже указывал, что политика "Газпрома", направленная на уменьшение/остановку транзита по украинской ГТС по надуманным причинам и усиление влияния на Европу, имеет последствия. От высоких цен из-за искусственно спровоцированного дефицита газа страдают промышленники Европы, отопительный сезон стартует с минимальными запасами газа, под угрозой энергетическая безопасность Украины и стран ЕС, добавил он. По его словам, имеет место газовый шантаж Европы по увеличению поставок газа в обмен на ввод в эксплуатацию геополитического проекта "Северный поток-2".