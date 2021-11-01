Российский транзит Украиной упал еще на треть: Макогон говорит, Газпром на пути недопоставки газа ЕС

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23075 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 47867 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 72778 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 224880 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 128948 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397291 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315573 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214691 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244748 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255447 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

рф пытается выторговать у Запада замороженные активы – Зеленский

4 апреля, 18:19 • 7662 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11154 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 8922 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9038 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 14367 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1214 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137397 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 224880 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397291 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258251 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9350 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20534 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49092 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74076 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59050 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Российский транзит Украиной упал еще на треть: Макогон говорит, Газпром на пути недопоставки газа ЕС

Киев • УНН

 • 19009 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Транзит российского газа через Украину с 1 ноября упал еще на треть, по сравнению с данными за предыдущий месяц - с 86 до 57 млн куб. м в сутки. Об этом в понедельник заявил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

Российский транзит Украиной упал еще на треть: Макогон говорит, Газпром на пути недопоставки газа ЕС

Цитата:

"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн в сутки", - написал Макогон в Facebook.

Дополнение

На днях в ОГТСУ заявляли, что украинская ГТС полностью отвечает требованиям безопасной и надежной эксплуатации магистральных газопроводов и уже сегодня готова увеличить объемы транспортировки газа европейским потребителям.

В то же время на сентябрь 2021 года российский “Газпром” бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Макогон уже указывал, что политика "Газпрома", направленная на уменьшение/остановку транзита по украинской ГТС по надуманным причинам и усиление влияния на Европу, имеет последствия. От высоких цен из-за искусственно спровоцированного дефицита газа страдают промышленники Европы, отопительный сезон стартует с минимальными запасами газа, под угрозой энергетическая безопасность Украины и стран ЕС, добавил он. По его словам, имеет место газовый шантаж Европы по увеличению поставок газа в обмен на ввод в эксплуатацию геополитического проекта "Северный поток-2".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06