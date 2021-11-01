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Російський транзит Україною впав ще на третину: Макогон каже, Газпром на шляху недопоставки газу ЄС

Київ • УНН

 • 19009 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Транзит російського газу Україною з 1 листопада впав ще на третину, у порівнянні з даними за попередній місяць - з 86 до 57 млн куб. м на добу. Про це у понеділок заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, пише УНН.

Російський транзит Україною впав ще на третину: Макогон каже, Газпром на шляху недопоставки газу ЄС

Цитата:

"Незважаючи на голосні заяви, обсяг транзиту з РФ до ЄС постійно зменшується. З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн куб. м на добу. При цьому Газпром сплачує за транзитну потужність 109 млн куб. м. При таких обсягах транспортування Газпром недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд куб. м. З 1 листопада транзит через Україну в черговий раз зменшився - до 57 млн на добу", - написав Макогон у Facebook.

Доповнення

Днями в ОГТСУ заявляли, що українська ГТС повністю відповідає вимогам безпечної та надійної експлуатації магістральних газопроводів і вже сьогодні готова збільшити обсяги транспортування газу європейським споживачам.

Водночас на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

Макогон вже вказував, що політика "Газпрому", спрямована на зменшення/зупинку транзиту українською ГТС за надуманими причинами і посилення впливу на Європу, має наслідки. Від високих цін через штучно спровокований дефіцит газу страждають промисловці Європи, опалювальний сезон стартує з мінімальними запасами газу, під загрозою енергетична безпека України та країн ЄС, додав він. З його слів, має місце газовий шантаж Європи щодо збільшення поставок газу в обмін на введення в експлуатацію геополітичного проекту "Північний потік-2".

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