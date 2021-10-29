Газ вже використовується як зброя, тому США і Німеччині час діяти - Макогон

Керівник ОГТСУ нагадав, що багато разів трансатлантична спільнота чітко давала зрозуміти, що вона не дозволить Росії використовувати зброю проти України чи Європи. Також вжити відповідних заходів у разі використання енергоносіїв як зброї у своїй спільній заяві зобов’язувалися США та Німеччина.

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“Газпром” впевнено робить крок за кроком до реалізації своїх цілей. Газ вже використовується як зброя. Час надати відповідну оцінку таким діям і вжити заходів“, — відзначив Макогон, якого цитує пресслужба ОГТСУ.

Деталі

Як зауважив керівник ОГТСУ, попри заяви про збільшення “Газпромом” експорту газу до Європи, фактичні дані доводять протилежне: порівняно з 2018-19 роками обсяги поставок газу скоротилися щонайменше на 10%. Окрім того, лише цього року “Газпром” тричі зменшував обсяги фізичного транзиту газу. Вперше це відбулося 1 січня 2021 року, коли транзит зменшився зі 186 до 124 млн куб. м газу на добу. Вдруге — у вересні — до 109 млн. Втретє — з 1 жовтня — до 85 млн куб. м.

Зокрема, Макогон відзначив, що загальна потужність української ГТС — 146 млрд куб. м — це майже три “Північних потоки-2”. Проте транзит, згідно з контрактом з “Газпромом”, становить лише 40 млрд куб. м на рік. Це означає, що 100 млрд куб. м транзитної потужності свідомо не використовується.

“Російська сторона прямо сприяла утворенню дефіциту газу в Європі з єдиною метою — введення в експлуатацію "Північного потоку-2“ за їхніми умовами та всупереч європейському законодавству. Якщо сертифікація цього проекту відбудеться за моделлю ІТО, принципи енергетичної солідарності ЄС, прозорого тарифоутворення, конкурентного ринку буде незворотньо підірвано. "Газпром“ продовжує нав’язувати правила геополітичних, а не ринкових відносин. Проте Європа має протистояти”, — заявив він.

Доповнення

10 вересня голова “Газпрому” Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва “Північного потоку-2” — газопроводу від Росії до Німеччини в обхід України. 4 жовтня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG повідомила, що почала заповнення газом першої нитки газопроводу “Північний потік-2”.

Компанії-оператору для початку операцій все ще необхідний попередній дозвіл німецького регулятора, який наразі розглядає заявку Nord Stream 2 AG на отримання статусу незалежного оператора системи передачі.

Спочатку передбачалося, що “Північний потік-2” буде запущений в експлуатацію в 2019 році. Цей процес неодноразово затримувався, і США пригрозили покарати компанії, які беруть участь у його будівництві. Перспективи завершення будівництва змінилися після того, як у травні президент США Джо Байден вирішив відмовитися від деяких санкцій, а потім уклав угоду з Німеччиною, у якій попереджається про “відплату”, якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю проти України.

В Україні вказують на політичність цього проекту газопроводу і побоюються, що після добудови “Північного потоку-2” Росія може припинити транзит через Україну.