Газ уже используется как оружие, поэтому США и Германии пора действовать - Макогон

Руководитель ОГТСУ напомнил, что не единожды трансатлантическое сообщество четко давало понять, что оно не позволит России использовать оружие против Украины или Европы. Также принять соответствующие меры в случае использования энергоносителей в качестве оружия в совместном заявлении обязывались США и Германия.

Цитата:

"Газпром" уверенно делает шаг за шагом к реализации своих целей. Газ уже используется как оружие. Пора дать соответствующую оценку таким действиям и принять меры", — отметил Макогон, которого цитирует пресс-служба ОГТСУ.

Детали

Как отметил руководитель ОГТСУ, несмотря на заявления об увеличении "Газпромом" экспорта газа в Европу, фактические данные доказывают обратное: по сравнению с 2018-19 годами объемы поставок газа сократились по меньшей мере на 10%. Кроме того, только в этом году "Газпром" трижды уменьшал объемы физического транзита газа. Впервые это произошло 1 января 2021 года, когда транзит уменьшился со 186 до 124 млн куб. м газа в сутки. Второй раз — в сентябре — до 109 млн. В третий раз — с 1 октября — до 85 млн куб. м.

В частности, Макогон отметил, что общая мощность украинской ГТС составляет 146 млрд куб. м — это почти три "Северных потока-2". Однако транзит, согласно контракту с "Газпромом", составляет всего 40 млрд куб. м в год. Это означает, что 100 млрд. куб. м транзитной мощности заведомо не используется.

"Российская сторона прямо способствовала образованию дефицита газа в Европе с единственной целью - ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" на их условиях и вопреки европейскому законодательству. Если сертификация этого проекта состоится по модели ІТО, принципы энергетической солидарности ЕС, прозрачного тарифообразования, конкурентного рынка будет необратимо подорвано. "Газпром" продолжает навязывать правила геополитических, а не рыночных отношений. Однако Европа должна противостоять”, - заявил он.

Дополнение

10 сентября глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2" - газопровода от России в Германию в обход Украины. 4 октября компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нити газопровода "Северный поток-2".

Компании-оператору для начала операций все еще необходимо предварительное разрешение немецкого регулятора, рассматривающего заявку Nord Stream 2 AG на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию в 2019 году. Этот процесс не единожды задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент США Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупреждается о "возмездии", если Россия попытается использовать энергию как оружие против Украины.

В Украине указывают на политичность этого проекта газопровода и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину.