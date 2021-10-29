Українська ГТС готова транспортувати додаткові обсяги газу - оператор

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“Розглядаючи лише існуючі дві точки входу — Суджа та Сохранівка, які визначені чинним контрактом, українська ГТС спроможна і готова транспортувати 69,3 млрд куб. м газу на рік”, — зазначив Зябченко.

Деталі

За чинним контрактом передбачено транспортування 109 млн куб. м газу на добу, на даний момент транзитується до 90 млн куб. м. Тобто в підсумку приблизно 40 млрд куб. м блакитного палива на рік.

Зокрема, в ОГТСУ нагадали, що постійно оновлюють інфраструктуру та реалізують масштабну програму модернізації. Ведуться роботи з проєктування та будівництва 10 компресорних станцій.

Зябченко також повідомив, що для мінімізації ризику настання аварійних ситуацій в ОГТСУ запроваджується Система управління цілісністю, що включає всю технологічну та діагностичну інформацію про об’єкти ГТС.

Доповнення

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.