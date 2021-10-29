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Украинская ГТС готова транспортировать дополнительные объемы газа - оператор

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинская ГТС полностью отвечает требованиям безопасной и надежной эксплуатации магистральных газопроводов и уже сегодня готова увеличить объем транспортировки газа европейским потребителям. Об этом сообщил главный инженер Оператора ГТС Украины Юрий Зябченко во время выступления в рамках дискуссионной панели Газовая инфраструктура и безопасность газоснабжения на Седьмом Украинском газовом форуме, передает УНН.

Украинская ГТС готова транспортировать дополнительные объемы газа - оператор

Цитата

“Рассматривая только существующие две точки входа — Суджа и Сохрановка, определенные действующим контрактом, украинская ГТС способна и готова транспортировать 69,3 млрд куб. м газа в год”, — отметил Зябченко.

Детали

По действующему контракту предусмотрена транспортировка 109 млн куб. м газа в сутки, сейчас транзитируется до 90 млн куб. м. То есть в итоге примерно 40 млрд куб. м голубого топлива в год.

В частности, в ОГТСУ напомнили, что постоянно обновляют инфраструктуру и реализуют масштабную программу модернизации. Ведутся работы по проектированию и строительству 10 компрессорных станций.

Зябченко также сообщил, что для минимизации риска наступления аварийных ситуаций в ОГТСУ вводится Система управления целостностью, включающая всю технологическую и диагностическую информацию об объектах ГТС.

Дополнение

В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд. куб. м, при этом на сентябрь 2021 года российский Газпром бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не было забронировано даже гарантированных 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

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