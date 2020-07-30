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Российские дипломаты заявили, что "Германия только выиграет от вывода американских войск"

Российские дипломаты заявили, что "Германия только выиграет от вывода американских войск"

Киев  •  УНН

 • 11830 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Вывод части американского контингента из Германии скажется на безопасности ФРГ, а политически Берлин, вероятно, даже выиграет. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет УНН.

“Некоторые наблюдатели интерпретируют вывод 12 тыс. военнослужащих США из Германии как „наказание“ для Берлина. Почему? Германии ничего не угрожает. Таким образом, (вывод американских войск) не повлияет на (ситуацию в сфере) безопасности. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого”, — написал российский дипломат в четверг на своей странице в Twitter.

Ульянов добавил, что решение администрации США о передислокации части войск может повлиять только на экономическую ситуацию в районах, расположенных вокруг американских военных баз.

Some observers interpret withdrawal of 12 000 US troops from Germany as “punishment” of Berlin. Why? Germany isn’t under threat. So, security will not be affected. Politically Germany is likely to benefit from that. This can only affect economically communities around US bases.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 30, 2020

Министр обороны США Марк Эспер объявил в среду о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих: 6,4 тыс. отправятся на родину, около 5,6 тыс. будут передислоцированы в Италию и Бельгию. Остаются в ФРГ при этом максимум 25 тыс. солдат. Как заявил президент США Дональд Трамп, причиной сокращения численности американских войск в Германии является то, что Берлин якобы тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО.

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