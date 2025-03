Російські дипломати заявили, що "Німеччина тільки виграє від виведення американських військ"

“Деякі спостерігачі інтерпретують виведення 12 тис. військовослужбовців США з Німеччини як „покарання“ для Берліна. Чому? Німеччині нічого не загрожує. Таким чином, (виведення американських військ) не вплине на (ситуацію в сфері) безпеки. Політично Німеччина, ймовірно, виграє від цього”, — написав російський дипломат в четвер на своїй сторінці в Twitter.

Ульянов додав, що рішення адміністрації США про передислокацію частини військ може вплинути тільки на економічну ситуацію в районах, розташованих навколо американських військових баз.

Some observers interpret withdrawal of 12 000 US troops from Germany as “punishment” of Berlin. Why? Germany is not under threat. So, security will not be affected. Politically Germany is likely to benefit from that. This can only affect economically communities around US bases.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 30, 2020

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив в середу про виведення з ФРН 11,9 тис. американських військовослужбовців: 6,4 тис. відправляться на батьківщину, близько 5,6 тис. будуть передислоковані в Італію та Бельгію. Залишаються в ФРН при цьому максимум 25 тис. солдатів. Як заявив президент США Дональд Трамп, причиною скорочення чисельності американських військ в Німеччині є те, що Берлін нібито витрачає недостатньо коштів на підтримку колективної оборони НАТО.