Детали

Там заявили, что Украина якобы "не дает России вывезти украденный аммиак". При этом, в МИД страны-агрессора также упоминают, что транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых, не прописан буквально, но "подразумевается логикой договоренности".

В то же время в ведомстве обвиняют США и страны Запада в санкциях, в частности против российского сельхозэкспорта.

МИД рф заявляет, что Запад и США "не скрывают, что не имеют в виду помогать Генсекретарю ООН в его комплексных усилиях по "разработке и координации глобальных мер в рамках программы реагирования на продовольственный кризис", как это прописано в Меморандуме Россия-ООН по нормализации отечественных поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки".

Так, на днях представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не намерен переподключать "россельхозбанк" к SWIFT.

Цитата

"Со своей стороны отмечаем, что если аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, которые пока работают при нашем содействии на вывоз украинского зерна. Если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса в выполнении других "системных" проблем, блокирующих наш сельхозэкспорт, то "черноморской инициативе" также придется подыскивать альтернативы. Например, разрекламированные ЕС наземные "коридоры солидарности", по которым в немалом объеме вывозят украинскую продукцию, правда, со значительно большими внутренними и внешними затратами", - заявили в ведомстве.

Дополнение

25 мая стало известно, что десятки кораблей не могут добраться в Украину из турецкого города Стамбул спустя несколько дней после того, как было продлено "зерновое соглашение".

Ранее в Государственном департаменте США назвали "явным нарушением" Черноморской зерновой инициативы то, что россия пытается препятствовать морскому трафику с украинским зерном в одном из трех оговоренных соглашением морпортов.



После того, как на прошлой неделе россия вновь согласилась продлить инициативу по черноморскому зерну, москва снова пригрозила окончанием срока действия соглашения, если западные государства не выполнят ее требования по отмене определенных санкций.