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росія знову погрожує блокуванням "зернової ініціативи", якщо "россільгоспбанк" не буде підключено до SWIFT

росія знову погрожує блокуванням "зернової ініціативи", якщо "россільгоспбанк" не буде підключено до SWIFT

Київ • УНН

 • 436015 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У міністерстві закордонних справ російської федерації випустили чергову заяву з погрозами блокувати "Чорноморську зернову ініціативу", якщо "россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT, пише УНН з посиланням на заяву МЗС рф.

Деталі

Там заявили, що Україна нібито "не дає Росії вивезти вкрадений аміак". При цьому, у МЗС країни-агресора також згадують, що транзит аміаку, як і завезення нових порцій зернових, не прописаний буквально, але "мається на увазі логікою домовленості".

Водночас у відомстві звинувачують США і країни Заходу в санкціях, зокрема проти російського сільгоспекспорту.

МЗС рф заявляє, що Захід і США "не приховують, що не мають на увазі допомагати Генсекретареві ООН у його комплексних зусиллях із "розроблення та координації глобальних заходів у рамках програми реагування на продовольчу кризу", як це прописано в Меморандумі Росія-ООН з нормалізації вітчизняних постачань продовольства і добрив на світові ринки".

Так, днями представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що Брюссель не має наміру перепідключати "россельхозбанк" до SWIFT.

Цитата

"Зі свого боку зазначаємо, що якщо аміак через порт Південний не йде, є інші порти, які поки що працюють за нашого сприяння на вивезення українського зерна. Якщо "Россільгоспбанк" не буде під'єднано до SWIFT і не буде прогресу у виконанні інших "системних" проблем, що блокують наш сільгоспекспорт, то "чорноморській ініціативі" також доведеться підшукувати альтернативи. Наприклад, розрекламовані ЄС наземні "коридори солідарності", якими в чималому обсязі вивозять українську продукцію, щоправда, зі значно більшими внутрішніми і зовнішніми витратами", - заявили у відомстві.

Доповнення

25 травня стало відомо, що десятки кораблів не можуть дістатися до України з турецького міста Стамбул через кілька днів після того, як було продовжено "зернову угоду".

Раніше в Державному департаменті США назвали "явним порушенням" Чорноморської зернової ініціативи те, що росія намагається перешкоджати морському трафіку з українським зерном в одному з трьох обумовлених угодою морпортів.

Після того, як минулого тижня росія знову погодилася продовжити ініціативу щодо чорноморського зерна, москва знову пригрозила закінченням терміну дії угоди, якщо західні держави не виконають її вимоги щодо скасування певних санкцій.

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