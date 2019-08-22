Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракет США

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 46885 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 67670 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123210 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133617 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123874 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126841 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129276 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151034 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140854 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 08:47 • 133513 просмотра
Актуальное
Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракет США

Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракет США

Киев  •  УНН

 • 9307 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Россия и Китай попросили Совет безопасности ООН провести в четверг встречу в связи с "заявлениями официальных лиц США об их планах по разработке и развертыванию ракет средней дальности", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Москва и Пекин хотят созвать СБ ООН из 15 членов по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности" и просили, чтобы Высокий представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу проинформировала членов СБ.

В понедельник Пентагон заявил, что испытал крылатую ракету со стандартной конфигурацией, которая поразила свою цель после полета более чем на 500 км, первое такое испытание с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из ДРСМД времен холодной войны.

Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия.

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