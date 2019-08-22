Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракет США

Москва и Пекин хотят созвать СБ ООН из 15 членов по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности" и просили, чтобы Высокий представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу проинформировала членов СБ.

В понедельник Пентагон заявил, что испытал крылатую ракету со стандартной конфигурацией, которая поразила свою цель после полета более чем на 500 км, первое такое испытание с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из ДРСМД времен холодной войны.

Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия.