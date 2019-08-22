Россия и Китай созывают Совбез ООН из-за ракет США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Россия и Китай попросили Совет безопасности ООН провести в четверг встречу в связи с "заявлениями официальных лиц США об их планах по разработке и развертыванию ракет средней дальности", сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Москва и Пекин хотят созвать СБ ООН из 15 членов по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности" и просили, чтобы Высокий представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу проинформировала членов СБ.
В понедельник Пентагон заявил, что испытал крылатую ракету со стандартной конфигурацией, которая поразила свою цель после полета более чем на 500 км, первое такое испытание с тех пор, как Соединенные Штаты вышли из ДРСМД времен холодной войны.
Напомним, в ООН обеспокоены разработкой США, Китаем и РФ гиперзвукового оружия.