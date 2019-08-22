Росія та Китай скликають Радбез ООН через ракети США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Росія і Китай попросили Раду безпеку ООН провести у четвер зустріч в зв'язку з "заявами офіційних осіб США про їхні плани з розробки та розгортання ракет середньої дальності", повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Москва і Пекін хочуть скликати РБ ООН з 15 членів щодо пункту порядку денного "Загрози міжнародному миру і безпеці" і просили, щоб Високий представник з питань роззброєння ООН Ізумі Накаміцу поінформувала членів РБ.
У понеділок Пентагон заявив, що випробував крилату ракету зі стандартною конфігурацією, яка вразила свою ціль після польоту більш ніж на 500 км, перше таке випробування відтоді, як Сполучені Штати вийшли з ДРСМД часів холодної війни.
Нагадаємо, в ООН занепокоєні розробкою США, Китаєм і РФ гіперзвукової зброї.