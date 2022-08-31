россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. "Газпром" полностью остановил поставки газа по "Северному потоку" из-за плановых работ. Об этом сообщили в Telegram-канале российской транснациональной энергетической компании, передает УНН.
Цитата
"Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщали, что ключевой газопровод, который транспортирует российский природный газ в Европу, будет остановлен на три дня в конце августа для проведения "планового технического обслуживания".
15 августа "Газпром" заявил, что турбины, которые используют на газопроводе "Северный поток-1", не проходят техническое обслуживание в Канаде.
Российский "Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неуплатой июльских поставок в полном объеме.