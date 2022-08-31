росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком"

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"Постачання "Північним потоком" повністю зупинено, сьогодні розпочинаються планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті", - ідеться у повідомленні.

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Раніше повідомляли, що ключовий газопровід, який транспортує російський природний газ до Європи, буде зупинено на три дні наприкінці серпня для проведення "планового технічного обслуговування".

25 серпня "Газпром" заявив, що турбіни, які використовуються на газопроводі "Північний потік-1", не проходять технічне обслуговування в Канаді.

Російський "Газпром" призупинив постачання газу компанії Engie (Франція) у зв'язку з несплатою липневих поставок у повному обсязі.