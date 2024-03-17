Родители украинской журналистки Кувшиновой, погибшей в 2022 году на Киевщине, подали иск в суд против Fox News

Родители украинской журналистки и фиксерки Александры Кувшиновой подали иск против американской телекомпании Fox News. Девушка погибла во время подготовки репортажа в селе Горенка, что на окраине Киева. Об этом сообщает издание Business Insider, передает УНН.

Детали

В иске в Верховный суд штата Нью-Йорк родные погибшей обвиняют Fox News в халатности. Кроме Александры, тогда погиб оператор телеканала, гражданин Ирландии Пьер Закжевский.

В иске утверждается, что Fox News направила группу журналистов в зону активных боевых действий, несмотря на многочисленные предупреждения от местных чиновников и консультанта по безопасности, который советовал им этого не делать.

Также семья Кувшиновой обвиняет американскую телекомпанию и ее корреспондента Бенджамина Холла, который в тот день получил тяжелые ранения, в искажении обстоятельств гибели журналистки.

В ответ на запрос Business Insider в телекомпании Fox News сообщили, что понимают горе семьи, но "будут уважительно защищаться от неточных претензий в этом иске".

После гибели дочери, как рассказал отец украинки, компания Fox предложила ему компенсацию, которая покрывала задолженность по зарплате, страхование жизни и расходы на погребение, но заставила его подписать документ об отказе от всех претензий к компании. В иске отмечается, что мужчина не имел представления о договорных уступках, на которые он шел. Такое же соглашение заставили подписать вдову Закжевски - в обмен на страховые возмещения и выплаты на погребение.

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