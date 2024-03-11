Роберт Дауни-младший получил "Оскар" за роль второго плана в "Оппенгеймере"

Лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана стал Роберт Дауни-младший за работу в "Опенгеймере". Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

На награду также претендовали Стерлинг К. Браун ("Американское чтиво"), Роберт Де Ниро ("Убийцы цветочной луны"), Райан Гослинг ("Барби") и Марк Руффало ("Бедные-несчастные").

Роберт Дауни-младший ранее получил за роль в "Опенгеймере" "Золотой глобус", премию BAFTA и две премии Гильдии актеров (лучшая роль второго плана и лучший актерский состав).

"Опенгеймер" претендует на 11 номинаций премии "Оскар", в том числе в категориях за лучший фильм, лучшую мужскую роль, лучшую женскую роль второго плана, лучшего режиссера и лучший адаптированный сценарий.

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана - биографический триллер, который рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главные роли сыграли Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и Рами Малек.

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