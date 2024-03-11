Роберт Дауні-молодший отримав "Оскар" за роль другого плану в "Опенгеймері"
Київ • УНН
Роберт Дауні-молодший отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану за роль у фільмі "Відкрите серце".
Лауреатом премії "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану став Роберт Дауні-молодший за роботу в "Опенгеймері". Про це пише Reuters, переадє УНН.
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На нагороду також претендували Стерлінг К. Браун ("Американське чтиво"), Роберт Де Ніро ("Убивці квіткового місяця"), Райан Гослінг ("Барбі") та Марк Руффало ("Бідні-нещасні").
Роберт Дауні-молодший раніше отримав за роль в "Опенгеймері" "Золотий глобус", премію BAFTA та дві премії Гільдії акторів (найкраща роль другого плану та найкращий акторський склад).
"Опенгеймер" претендує на 11 номінацій премії "Оскар", у тому числі в категоріях за найкращий фільм, найкращу чоловічу роль, найкращу жіночу роль другого плану, найкращого режисера та найкращий адаптований сценарій.
"Оппенгеймер" Крістофера Нолана — біографічний трилер, який розповідає про творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера. Головні ролі зіграли Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший, Флоренс П'ю та Рамі Малек.
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