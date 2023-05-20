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Год в оккупации: как выглядит Мариуполь с высоты птичьего полета

Киев • УНН

 • 996091 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН Советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко в своем Telegram показал, что принес городу “русский мир” за год оккупации. И напомнил о цене, которую заплатил Мариуполь героически обороняясь 86 дней от врага, информирует УНН.

Детали

Мариуполь героически оборонялся 86 дней, которые дали возможность спасти страну, подчеркнул советник мэра города, "но мы вынуждены были заплатить самую большую цену".

"Без лишнего пафоса - мы все в неоплатном долгу перед Героями Гарнизона Мариуполя", - отметил Петр Андрющенко.

Год назад последний защитник вышел из АзовСтали. Большое количество Героев до сих пор в плену.

"Гарнизон Мариуполя продолжает платить страшную цену за возможность всем нам устоять в самые страшные времена. Помните это. Всегда", - добавил он.

Петр Андрющенко обнародовал видео на котором с высоты птичьего полета можно увидеть, что принес городу “русский мир” за год полного контроля оккупантами.

Цитата

"Руина и смерть. Пустыни и пятна демонтажей. Все, что до сих пор украшает Мариуполь и маскирует страшную правду - все это было сделано, посажено и воспитано Украинским Мариуполем. Очень простая и показательная разница в двух мирах. Держись, родной. Скоро. Уже - скоро", - написал Андрющенко в Telegram.

Дополнение

Как сообщал УНН, 6 мая состоялся обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и трех защитниц "Азовстали". Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

С начала полномасштабного вторжения россии Украине удалось вернуть из российского плена 2 235 сограждан.

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