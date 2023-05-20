Год в оккупации: как выглядит Мариуполь с высоты птичьего полета

Детали

Мариуполь героически оборонялся 86 дней, которые дали возможность спасти страну, подчеркнул советник мэра города, "но мы вынуждены были заплатить самую большую цену".

"Без лишнего пафоса - мы все в неоплатном долгу перед Героями Гарнизона Мариуполя", - отметил Петр Андрющенко.

Год назад последний защитник вышел из АзовСтали. Большое количество Героев до сих пор в плену.

"Гарнизон Мариуполя продолжает платить страшную цену за возможность всем нам устоять в самые страшные времена. Помните это. Всегда", - добавил он.

Петр Андрющенко обнародовал видео на котором с высоты птичьего полета можно увидеть, что принес городу “русский мир” за год полного контроля оккупантами.

Цитата

"Руина и смерть. Пустыни и пятна демонтажей. Все, что до сих пор украшает Мариуполь и маскирует страшную правду - все это было сделано, посажено и воспитано Украинским Мариуполем. Очень простая и показательная разница в двух мирах. Держись, родной. Скоро. Уже - скоро", - написал Андрющенко в Telegram.

Дополнение

Как сообщал УНН, 6 мая состоялся обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и трех защитниц "Азовстали". Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

С начала полномасштабного вторжения россии Украине удалось вернуть из российского плена 2 235 сограждан.

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