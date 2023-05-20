Рік в окупації: як виглядає Маріуполь з висоти пташиного польоту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко в своєму Telegram показав, що приніс місту “русский мир” за рік окупації. Та нагадав про ціну, яку заплатив Маріуполь героїчно обороняючись 86 днів від ворога, інформує УНН.
Деталі
Маріуполь героїчно оборонявся 86 днів, які дали можливість врятувати країну, підкреслив радник мера міста, "але ми змушені були заплатити найбільшу ціну".
"Без зайвого пафосу - ми всі у невідплатному боргу перед Героями Гарнізону Маріуполя", - зазначив Петро Андрющенко.
Рік тому останній захисник вийшов з АзовСталі. Велика кількість Героїв досі в полоні.
"Гарнізон Маріуполя продовжує сплачувати страшну ціну за можливість всім нам встояти в самі страшні часи. Пам’ятайте це. Завжди", - додав він.
Петро Андрющенко оприлюднив відео на якому з висоти пташиного польоту можна побачити, що приніс місту “русский мир” за рік повного контролю окупантами.
Цитата
"Руїна та смерть. Пустелі та плями демонтажів. Все, що досі прикрашає Маріуполь та маскує страшну правду - все це було зроблено, посажене та виховане Українським Маріуполем. Дуже проста та показова різниця в двох світах. Тримайся, рідний. Скоро. Вже - скоро", - написав Андрющенко в Telegram.
Доповнення
Як повідомляв УНН, 6 травня відбувся обмін полоненими. Україні вдалось повернути з російського полону 42 захисників та трьох захисниць "Азовсталі". Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів.
З початку повномасштабного вторгнення росії Україні вдалося повернути з російського полону 2 235 співгромадян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень