РФ предложит СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле в ответ на американский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Россия планирует внести в Совет Безопасности (СБ) ООН свой проект резолюции по урегулированию в Венесуэле в ответ на американский вариант резолюции, предусматривающий проведение новых выборов. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"(Совет Безопасности) призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мероприятий, - говорится в российском проекте. - (Совет Безопасности) поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео".
В то же время предлагаемый США документ предусматривает отмену результатов президентских выборов 2018 года и проведения новых выборов.
Как сообщал УНН, сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Населения Венесуэлы составляет около 32 млн человек.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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