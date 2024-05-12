рф задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область - "АТЕШ"

В российском наступлении на Харьковскую область задействован Африканский Корпус наемников. Об этом сообщает ТГ-канал "АТЕШ", сообщает УНН.

Агенты движения "АТЕШ" из штабов 44 АК сообщают, что россия задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что наемники не были готовы к такой войне. россияне посылают их в передовые отряды, зная, что большинство из них не вернутся со штурмов.

Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 человек исполнили свой традиционный военный танец. Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии. россия вербует и привлекает наемников из бедных стран, пытаясь компенсировать свои потери. Все страны мира должны подумать над тем, стоит ли взаимодействовать с такой страной, - говорится в сообщении.

Дополнение

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов обращаясь к военнослужащим россии, в частности московского и ленинградского военных округов, находящихся на Харьковщине, призвал их переходить на сторону Украины, или сдаваться в плен.

В Харьковской области сейчас продолжаются оборонительные операции в районе приграничных сел Стрелечье, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Принято решение усилить украинские боевые подразделения дополнительными подразделениями из состава резерва.