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рф задіє африканський корпус у наступі на Харківську область - "АТЕШ"

рф задіє африканський корпус у наступі на Харківську область - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 49805 перегляди

росія використовує африканський корпус найманців, який зазнає величезних втрат, у своєму наступі на Харківську область України.

У російському наступі на Харківську область задіяно Африканський Корпус найманців. Про це повідомляє ТГ-канал "АТЕШ", повідомляє УНН.

Агенти руху "АТЕШ" зі штабів 44 АК повідомляють, що росія задіє африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Наголошується, що найманці не були готові до такої війни. росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.

Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали свій традиційний військовий танець. Є дані про те, що в Харківській області присутні і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. росія вербує та залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу мають подумати над тим, чи варто взаємодіяти з такою країною,

- йдеться у повідомленні.

Доповнення

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов звертаючись до військовослужбовців росії, зокрема московського та ленінградського військових округів, що знаходяться на Харківщині, закликав їх переходити на бік України, або здаватися в полон.

У Харківській області наразі тривають оборонні операції в районі прикордонних сіл Стрілеччя, Червоне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка. Ухвалено рішення посилити українські бойові підрозділи додатковими підрозділами зі складу резерву.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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