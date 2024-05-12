рф задіє африканський корпус у наступі на Харківську область - "АТЕШ"
Київ • УНН
росія використовує африканський корпус найманців, який зазнає величезних втрат, у своєму наступі на Харківську область України.
У російському наступі на Харківську область задіяно Африканський Корпус найманців. Про це повідомляє ТГ-канал "АТЕШ", повідомляє УНН.
Агенти руху "АТЕШ" зі штабів 44 АК повідомляють, що росія задіє африканський корпус у наступі на Харківську область. Вони вже зазнають величезних втрат,
Деталі
Наголошується, що найманці не були готові до такої війни. росіяни посилають їх у передові загони, знаючи, що більшість із них не повернуться зі штурмів.
Усю підготовку цього корпусу ми могли бачити на параді, де 20 людей виконали свій традиційний військовий танець. Є дані про те, що в Харківській області присутні і найманці, які вже воювали в Малі та Лівії. росія вербує та залучає найманців із бідних країн, намагаючись компенсувати свої втрати. Усі країни світу мають подумати над тим, чи варто взаємодіяти з такою країною,
Доповнення
Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов звертаючись до військовослужбовців росії, зокрема московського та ленінградського військових округів, що знаходяться на Харківщині, закликав їх переходити на бік України, або здаватися в полон.
У Харківській області наразі тривають оборонні операції в районі прикордонних сіл Стрілеччя, Червоне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка. Ухвалено рішення посилити українські бойові підрозділи додатковими підрозділами зі складу резерву.