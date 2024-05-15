рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

Сегодня утром, 15 мая, российские войска в течение часа из артиллерии обстреливали Есманьскую общину Сумской области, погибла 60-летняя женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным следствия, 15 мая 2024 года, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты с 9 утра в течение часа из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины Шосткинского района - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате атаки врага погибла 60-летняя женщина, повреждены по меньшей мере 4 частных дома.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленными убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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