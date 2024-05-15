рф вранці протягом години обстрілювала одну із громад Сумщини: загинула 60-річна жінка
Київ • УНН
60-річна жінка загинула, коли російські війська протягом години обстрілювали з артилерії Есманьську громаду Сумської області.
Сьогодні вранці, 15 травня, російські війська протягом години з артилерії обстрілювали Есманьську громаду Сумської області, загинула 60-річна жінка. Про це УНН повідомляє із посиланням на прокуратуру регіону.
За даними слідства, 15 травня 2024 року, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з 9 ранку протягом години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району
Унаслідок атаки ворога загинула 60-річна жінка, пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисними вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Міноборони про можливий наступ рф на Сумщину: Сили оборони до цього готові15.05.24, 13:46 • 35111 переглядiв