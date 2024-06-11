рф распространяет ложь, что страны Запада обостряют ситуацию в зоне украинского конфликта. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Террористическая страна продолжает распространять дезинформацию, утверждая, что страны Запада обостряют ситуацию в зоне войны. Заявление на эту тему было сделано представительницей мид рф марией захаровой.

Однако, стоит отметить, что это лишь ложь, которая поддерживается российской пропагандой.

Кроме того, захарова попыталась использовать тактику подмены понятий, утверждая, что агрессором не является рф.

Напомним, что это прямое искаженное заключение, а ответственность за вторжение в Украину лежит только на рф и ее руководстве.

Предоставление разрешения на уничтожение военных объектов на территории рф-это шаг, который направлен на прекращение российского террора и защиту приграничных регионов Украины. В связи с этим, оккупанты понимают, что их положение ухудшится, поэтому остается лишь сыпать угрозами "симметричного ответа".

рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства