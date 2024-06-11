рф поширює брехню: "Країни Заходу загострюють ситуацію в зоні українського конфлікту"
Київ • УНН
Країна-терорист поширює дезінформацію, стверджуючи, що західні країни загострюють ситуацію в зоні бойових дій в Україні, в той час як надання Україні дозволу на нанесення ударів по російських військових об'єктах направлено на припинення російської агресії.
рф поширює брехню, що країни Заходу загострюють ситуацію в зоні українського конфлікту. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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Терористична країна продовжує розповсюджувати дезінформацію, стверджуючи, що країни Заходу загострюють ситуацію в зоні війни. Заява на цю тему була зроблена представницею мзс рф марією захаровою.
Проте, варто зазначити, що це лише брехня, яка підтримується російською пропагандою.
Крім того, Захарова спробувала використати тактику підміни понять, стверджуючи, що агресором не є рф.
Нагадаємо, що це прямий перекручений висновок, а відповідальність за вторгнення в Україну лежить лише на рф та її керівництві.
Надання дозволу на знищення військових об'єктів на території рф – це крок, який спрямований на зупинення російського терору та захист прикордонних регіонів України. У зв'язку з цим, окупанти розуміють, що їхнє становище погіршиться, тому залишається лише сипати погрозами "симетричної відповіді".
рф поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні, дискримінуючи нацменшини06.06.24, 05:46 • 25290 переглядiв