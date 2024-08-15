рф перебрасывает тыловые подразделения и резервы на курщину - представитель Нацгвардии

россия перебрасывает в курскую область с Украины тыловые подразделения и резервы. На фронте темпы штурмов со стороны противника остаются высокими, о чем свидетельствуют как официальные данные Генштаба, так и свидетельства бойцов на передовой. Об этом сообщил спикер НГУ Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает УНН.

Даже по официальным сводкам Генштаба, и по тому, что рассказывают бойцы, выполняющие задачи по линии фронта, активность и темпы штурмов не уменьшаются. Даже перебрасывая подразделения на Курщину, противник прежде всего использует тыловые подразделения и резервы - говорит Музычук.

По его словам, противник все же больше сосредоточен на направлениях Покровска и Донецка.

"В этот день в районе выполнения задач нашими подразделениями на Покровском направлении произошло 9 боестолкновений. Речь идет прежде всего о пехоте противника, которой он пытался штурмовать позиции. В целом по восточным направлениям, по ОСУВ "Хортица", военнослужащие Нацгвардии отбили 19 боестолкновений, в том числе и на севере Харьковской области", - добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигают стратегической цели в Курской области. Также президент подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами по дальнобойным решениям для нашей страны.