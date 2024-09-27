рф открыла дело против трех иностранных журналистов за репортаж из суджи, которую контролируют ВСУ
Киев • УНН
Россия возбудила уголовное дело против двух австралийских и одного румынского журналистов за репортаж с подконтрольной Украине части Курской области. ФСБ обвиняет их в незаконном пересечении границы.
российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух австралийских журналистов и румынского корреспондента. В рф считают, что они незаконно пересекли границу России, ведь сняли репортаж в подконтрольной Украине части курской области. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Речь идет о корреспондентах австралийского ABC News Флетчере Йенге и Кэтрин Дисс и фрилансере Мирчи Барбу, который сотрудничает с румынским изданием HotNews.
Всех трех журналистов подозревают в незаконном пересечении государственной границы в Курской области (часть 3 статьи 322 УК).
По подсчетам российских СМИ с 17 августа фсб рф такие дела завели на 12 иностранных журналистов.
Среди них - корреспондент американского канала CNN Ник Пейтон Уэлш, журналистки итальянского телеканала RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини и украинские журналисты Олеся Боровик и Диана Буцко.
Дополнение
Известно, что репортаж Йенга и Дис из города Суджа, который уже около месяца контролирует ВСУ, вышел на сайте ABC News 3 сентября.
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Зато репортаж румынского корреспондента опубликовали на ютуб-канале HotNews в конце августа.
Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф16 августа 2024, 18:10 • 83488 просмотров