рф открыла дело против трех иностранных журналистов за репортаж из суджи, которую контролируют ВСУ

ukenru
Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  15921 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  35397 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  59985 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  75696 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  106628 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
  •  116661 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Эксклюзив
Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации
  •  126091 просмотра

Мошенничество считается доблестью. Эксперт рассказал, когда в Украине перестал работать институт деловой репутации

Эксклюзив
Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики
  •  123988 просмотра

Более миллиона ветеранов вернется в будущем к экономически активной жизни - Минэкономики

Эксклюзив
Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
  •  119967 просмотра

Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы
26 сентября 2024, 11:23  •  141650 просмотра

Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ростовской области рф возникли пожары

В ростовской области рф возникли пожары

  •  88903 просмотра
Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

Враг атакует: ракетная опасность объявлена в Николаевской области

  •  73482 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  102782 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  63932 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  50504 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  46840 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  50504 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  63932 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  106628 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

  •  137989 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  102782 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

  •  110103 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  133887 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  119103 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  127820 просмотра
Актуальное
рф открыла дело против трех иностранных журналистов за репортаж из суджи, которую контролируют ВСУ

рф открыла дело против трех иностранных журналистов за репортаж из суджи, которую контролируют ВСУ

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 10:39  •  6374 просмотра

Read in English

Россия возбудила уголовное дело против двух австралийских и одного румынского журналистов за репортаж с подконтрольной Украине части Курской области. ФСБ обвиняет их в незаконном пересечении границы.

российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении двух австралийских журналистов и румынского корреспондента. В рф считают, что они незаконно пересекли границу России, ведь сняли репортаж в подконтрольной Украине части курской области. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Речь идет о  корреспондентах австралийского ABC News Флетчере Йенге и Кэтрин Дисс и фрилансере Мирчи Барбу, который сотрудничает с румынским изданием HotNews.

Всех трех журналистов подозревают в незаконном пересечении государственной границы в Курской области (часть 3 статьи 322 УК). 

По подсчетам российских СМИ с 17 августа фсб рф такие дела завели на 12 иностранных журналистов.

Среди них - корреспондент американского канала CNN Ник Пейтон Уэлш, журналистки итальянского телеканала RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини и украинские журналисты Олеся Боровик и Диана Буцко.  

Дополнение

Известно, что репортаж Йенга и Дис из города Суджа, который уже около месяца контролирует ВСУ, вышел на сайте ABC News 3 сентября.  

Украинский флаг теперь развевается там, где когда-то был российский. На городской площади на разрушенном памятнике Ленину наклеены изображения разрушенных украинских городов

- рассказали журналисты. 

Зато репортаж румынского корреспондента опубликовали на ютуб-канале HotNews в конце августа.

Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф16 августа 2024, 18:10 • 83488 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
avstraliyaАвстралия
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина