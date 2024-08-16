Итальянские журналисты показали репортаж из Суджи, которая под контролем ВСУ. москва объявила протест послу Италии в рф

На днях итальянский телеканал Rai 1 опубликовал собственный репортаж из Суджи Курской области РФ, которая сейчас контролируются войсками Украины. В связи с этим москва вызвала в МИД посла Италии. Об этом пишет УНН.

Детали

Сюжет вышел 14 августа в вечернем выпуске службы новостей TG1 первого канала итальянского общественного вещателя Rai1.

На обнародованных кадрах съемочная группа заезжает на территорию Курской области с украинскими военными. Въезжая в Суджу, корреспондентка Стефания Баттистини утверждает, что украинские военные контролируют город.

Журналистка общается с некоторыми местными жителями, которые остались в городе. На вопрос, как к ним относятся украинские военные, одна из жительниц отвечает: "Вежливо".

"Вот в чем разница между нами и россиянами...", - заключает после этого украинский защитник.

Впрочем, в рф возмутились действиями итальянских журналистов. 16 августа в МИД РФ вызвали посла Италии в Москве Чио Пиччони.

Послу выразили протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, которая якобы незаконно проникла на территорию РФ.

В москве заявили, что журналисты "грубо нарушили российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".

Действия, совершенные гражданами Италии, подпадают под действие Уголовного кодекса рф. Российскими компетентными органами принимаются необходимые меры для установления обстоятельств преступления, совершенного сотрудниками РАИ, для их правовой оценки и принятия соответствующих мер - говорится в заявлении МИД рф.

Напомним

Ранее сюжет с подконтрольной Украине территории курской области записали и украинские журналисты.