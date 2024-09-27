рф відкрила справу проти трьох іноземних журналістів за репортаж із суджі, яку контролюють ЗСУ
Київ • УНН
Росія порушила кримінальну справу проти двох австралійських та одного румунського журналістів за репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області. ФСБ звинувачує їх у незаконному перетині кордону.
російські правоохоронці порушили кримінальну справу щодо двох австралійських журналістів та румунського кореспондента. У рф вважають, що вони незаконно перетнули кордон росії, адже зняли репортаж у підконтрольній Україні частині курської області. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Йдеться про кореспондентів австралійського ABC News Флетчера Йенга та Кетрін Дісс та фрілансера Мірчі Барбу, який співпрацює з румунським виданням HotNews.
Усіх трьох журналістів підозрюють у незаконному перетині державного кордону у Курській області (частина 3 статті 322 КК).
За підрахунками російських ЗМІ з 17 серпня фсб рф такі справи завели на 12 іноземних журналістів.
Серед них — кореспондент американського каналу CNN Нік Пейтон Велш , журналістки італійського телеканалу RAI Сімоні Трайні та Стефані Баттістіні та українські журналісти Олеся Боровик та Діана Буцко .
Доповнення
Відомо, що репортаж Йєнга та Діс із міста Суджа, яке вже близько місяця контролює ЗСУ, вийшов на сайті ABC News 3 вересня.
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Натомість репортаж румунського кореспондента опублікували на ютуб-каналі HotNews наприкінці серпня.
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