российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Один человек погиб, ранены три человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг обстрелял населенные пункты Харьковского и Купянского районов. Около 15: 36 из-за обстрелов села Ольховка Харьковского района погибла 49-летняя женщина и получил ранения 60-летний мужчина - написал Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов села Новоосиново Куриловской общины Купянского района ранены две гражданских женщины. Госпитализированы в медицинское учреждение.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил ,что во время дневной атаки Кабамы враг попал по развлекательному детскому объекту на окраине города.