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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5392 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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рф обстріляла населені пункти Харківського та Куп’янського районів, є загибла та поранені

Київ • УНН

 • 18294 перегляди

В результаті російських обстрілів в Харківському і Куп'янському районах загинула одна жінка і були поранені троє мирних жителів.

рф обстріляла населені пункти Харківського та Куп’янського районів, є загибла та поранені

російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Одна людина загинула, поранено трьох осіб. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог обстріляв населені пункти Харківського та Куп’янського районів. Близько 15:36 через обстріли села Вільхівка Харківського району загинула 49-річна жінка та зазнав поранень 60-річний чоловік

- написав Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів села Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранено дві цивільних жінки. Ушпиталені в медичний заклад.

Доповнення

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що під час денної атаки КАБами ворог поцілив по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста.

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