рф ночью атаковала энергетические объекты в одном регионе, потребление продолжает падать из-за потепления - Укренерго
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов поврежден энергетический объект в одном из регионов Украины, есть обесточенные потребители. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления и солнечной погоды.
Потребление электроэнергии в Украине продолжает снижаться благодаря потеплению. Ночью враг осуществил дроновую атаку на энергетические объекты в одном из регионов, что вызвало отключение потребителей. Использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на период с 10:00 до 15:00. Об этом сообщили в НЕК "Укренерго" в четверг, пишет УНН.
Последствия обстрелов
Ночью враг осуществил дроновую атаку на энергетический объект в одном из регионов. В результате повреждения оборудования – на утро есть отключенные потребители
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Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ремонтные бригады облэнерго, как указано, делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее устранить последствия повреждений и подключить всех отключенных абонентов.
Потребление
"Потребление электроэнергии снижается. Причина – существенное повышение температуры воздуха во всех регионах и установление солнечной погоды почти на всей территории Украины, что обеспечивает эффективную работу бытовых СЭС", - сообщили в компании.
Сегодня, 6 марта, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 3,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня – в среду. Вчера, 5 марта, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% ниже, чем максимум предыдущего дня – во вторник, 4 марта.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах продолжаются.
Ситуация в энергосистеме может меняться, отметили в Укренерго.