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рф уночі атакувала енергооб'єкти в одному регіоні, споживання продовжує падати через потепління - Укренерго

Київ • УНН

 • 21054 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено енергооб'єкт в одному з регіонів України, є знеструмлені споживачі. Споживання електроенергії знижується через потепління та сонячну погоду.

рф уночі атакувала енергооб'єкти в одному регіоні, споживання продовжує падати через потепління - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні продовжує знижуватись завдяки потеплінню. Уночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти в одному з регіонів, що зумовило знеструмлення споживачів. Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Наслідки обстрілів

Вночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкт в одному з регіонів. Внаслідок пошкодження обладнання – на ранок є знеструмлені споживачі

- повідомили в Укренерго.

На Одещині через атаку рф двоє постраждалих і уражено енергооб'єкт, без світла понад 10 тис. жителів: показали наслідки06.03.25, 08:44 • 15647 переглядiв

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Ремонтні бригади обленерго, як вказано, роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше усунути наслідки пошкоджень та заживити усіх знеструмлених абонентів.

Споживання

"Споживання електроенергії знижується. Причина – суттєве підвищення температури повітря в усіх регіонах та встановлення сонячної погоди майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС", - повідомили у компанії.

Сьогодні, 6 березня, станом на 9:30, рівень споживання був на 3,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Учора, 5 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 4 березня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, зауважили в Укренерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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