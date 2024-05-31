Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
рф несет потери: за сутки погибло 1390 военнослужащих
В течение суток рф потеряла 1390 человек личного состава, в результате чего общие боевые потери террористической страны с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 507 650 человек личного состава, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, жертв нет
Сегодня ночью противник обстрелял из артиллерии город Очаков в Николаевской области, алена счастье, обошлось без жертв.
За сутки вражеские войска нанесли 372 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки вражеские войска 372 раза нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракетно-артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Китай предупреждает о решительных контрмерах в ответ на попытки США нарушить его суверенитет
Китай готов принять более решительные контрмеры в ответ на любые попытки США нарушить его суверенитет и интересы безопасности.
Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был выписан из больницы. Врачи сообщили, что его здоровье улучшается, и он начал процесс реабилитации.
Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления
Манхэттенский суд присяжных признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, что сделало его первым бывшим президентом, осужденным за тяжкие преступления.
Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая
Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру.
Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении
Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе, на который отреагировали экстренные службы.
США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух организаций в Центральноафриканской Республике за поддержку дестабилизирующей деятельности поддерживаемой рф группировки "вагнер" в Африке.
В столице прогремели взрывы
В Киеве произошли взрывы.