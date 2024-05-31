рф несет потери: за сутки погибло 1390 военнослужащих

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  112441 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  109898 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  136944 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  85502 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  90474 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116057 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121019 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117828 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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29 мая 2024, 11:15  •  171449 просмотра

рф несет потери: за сутки погибло 1390 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1390 человек личного состава, в результате чего общие боевые потери террористической страны с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 507 650 человек личного состава, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  736 просмотра
рф несет потери: за сутки погибло 1390 военнослужащих

Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, жертв нет

Сегодня ночью противник обстрелял из артиллерии город Очаков в Николаевской области, алена счастье, обошлось без жертв.

Общество •   •  1718 просмотра
Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, жертв нет

За сутки вражеские войска нанесли 372 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки вражеские войска 372 раза нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракетно-артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  2856 просмотра
За сутки вражеские войска нанесли 372 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области

Китай предупреждает о решительных контрмерах в ответ на попытки США нарушить его суверенитет

Китай готов принять более решительные контрмеры в ответ на любые попытки США нарушить его суверенитет и интересы безопасности.

Новости Мира •   •  3766 просмотра
Китай предупреждает о решительных контрмерах в ответ на попытки США нарушить его суверенитет

Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был выписан из больницы. Врачи сообщили, что его здоровье улучшается, и он начал процесс реабилитации.

Новости Мира •   •  6507 просмотра
Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Манхэттенский суд присяжных признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, что сделало его первым бывшим президентом, осужденным за тяжкие преступления.

Новости Мира •   •  9232 просмотра
Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру.

УНН Lite •   •  7776 просмотра
Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе, на который отреагировали экстренные службы.

Война •   •  13296 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух организаций в Центральноафриканской Республике за поддержку дестабилизирующей деятельности поддерживаемой рф группировки "вагнер" в Африке.

Новости Мира •   •  11711 просмотра
США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

В столице прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы.

Война •   •  58923 просмотра
В столице прогремели взрывы