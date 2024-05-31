рф несе втрати: за добу загинуло 1390 військовослужбовців
Київ • УНН
Протягом доби рф втратила 1390 осіб особового складу, внаслідок чого загальні бойові втрати терористичної країни з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 507 650 осіб особового складу, згідно з даними Генерального штабу Збройних Сил України.
За добу рф втратила 1390 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 31.05.24:
- Особовий склад: 507650 (+1390).
- Танки: 7728 (+18).
- Броньовані бойові машини: 14935 (+22).
- Артилерійські системи: 13140 (+39).
- РСЗВ: 1088.
- Засоби ППО: 815.
- Літаки: 357.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10587 (+55).
- Крилаті ракети: 2229 (+7).
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17905 (+56).
- Спеціальна техніка: 2164 (+11).
За добу рф втратила 1240 військовослужбовців 24.05.24, 07:29 • 21669 переглядiв